Threads: 20 milioni di utenti attivi mensili

Mark Zuckerberg, il CEO di Meta, ha condiviso nelle scorse ore il report trimestrale sugli utili dell’azienda, andando a evidenziare un’importante crescita per la piattaforma di microblogging proprietaria Threads. A quanto pare, infatti, ha raggiunto l’importante traguardo dei 20 milioni di utenti attivi mensili.

Threads: utenti attivi mensili sempre più in crescita

Il valore in questione è stato raggiunto a dicembre 2024, portando a una cifra complessiva di 320 milioni di utenti attivi mensili. Questo segna un netto aumento rispetto ai 300 milioni che erano stati registrati il mese precedente, con gli utenti attivi mensili di novembre 2024 che si attestavano a 275 milioni.

Mark Zuckerberg ha aggiunto che Threads continua a totalizzare più di un milione di iscrizioni al giorno e a suo dire dovrebbe diventare la principale piattaforma di microblogging e alla fine dovrebbe raggiungere 1 miliardo di utenti nei prossimi anni.

Da tenere presente che questo incremento del numero di utenti attivi mensili di Threads mette in evidenza non solo la crescita costante della piattaforma, ma anche e soprattutto lo spostamento delle preferenze degli utenti da X a Threads, oltre che verso altre soluzioni concorrenti.

A contribuire al crescente successo di Threads sono state sicuramente anche le nuove funzioni che Meta ha aggiunto in maniera costante da quando il servizio è stato lanciato. Recentemente, per fare un esempio, l’azienda ha implementato l’opzione per pianificare i post e disegnare, offrendo agli utenti, in special modo a quelli professionali come creator e brand, strumenti sempre più efficienti per gestire al meglio la loro presenza sulla piattaforma.