Bluesky ha chiuso oltre 100.000 account nel 2024

Bluesky ha pubblicato il report sulla moderazione dei contenuti relativo al 2024. L’azienda ha dovuto fronteggiare l’inatteso successo della piattaforma dovuto principalmente agli errori della concorrenza. L’aumento del numero di utenti ha portato anche ad un incremento delle segnalazioni e alla necessità di aggiornare alcune regole.

Rimossi oltre 100.000 account

Bluesky ha avuto una crescita esponenziale nel 2024, passando da 2,89 a 25,94 milioni di utenti (in questo momento sono oltre 28 milioni). Il successo è anche “merito” delle scelte di Elon Musk, tra cui la scelta di appoggiare Trump, l’uso dei dati degli utenti per addestrare Grok e lo scontro legale in Brasile.

In seguito all’aumento degli utenti è stato incrementato il numero di moderatori (ora sono circa 100) e altri verranno assunti nei prossimi mesi, alcuni dei quali si occuperanno della sicurezza dei minori. Nel 2024 sono arrivate circa 6,5 milioni di segnalazioni, ovvero 17 volte in più rispetto al 2023.

Bluesky utilizza principalmente la moderazione umana. I sistemi automatizzati sono sfruttati solo per rilevare lo spam, ma verranno estesi ad altre categorie per velocizzare l’intervento, cercando di limitare al minimo i falsi positivi. I ricorsi degli utenti vengono sempre gestiti dai moderatori umani.

Il maggior numero di segnalazioni (1,75 milioni) riguarda i comportamenti anti-sociali, come le molestie. Seguono spam (1,4 milioni), contenuti ingannevoli (1,2 milioni), contenuti illegali (933.000), contenuti sessuali (630.000) e altri tipi di contenuti.

Bluesky ha inoltre applicato circa 5,5 milioni di etichette a post e account. L’azienda ha ricevuto circa 93.000 ricorsi via app, quasi tutti relativi alle etichette. I ricorsi sulla sospensione dell’account, oggi gestiti via email, potranno essere inviati tramite app nei prossimi mesi.

I moderatori hanno chiuso 66.308 account, mentre altri 35.842 sono stati chiusi dai sistemi automatizzati. Bluesky ha ricevuto 238 richieste legali da forze dell’ordine, governi e aziende (146 rispettate), 937 segnalazioni di violazione del copyright (164 confermate) e rimosso 1.154 CSAM (Child Sexual Abuse Material).