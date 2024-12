Bluesky: regole più aggressive per l'impersonificazione

Non ci sarà nessuna spunta blu a pagamento come su X, ma è comunque necessario migliorare l’attuale sistema di verifica degli account. In attesa di trovare una soluzione efficace, Bluesky ha annunciato alcune modifiche alle regole per impedire l’impersonificazione, ovvero l’uso di handle simili a quelli legittimi. L’azienda ha intanto ricevuto critiche sulla nuova modalità di visualizzazione predefinita delle risposte.

Più controlli per scoprire gli account fake

Bluesky ha raggiunto quasi 24 milioni di utenti. Il successo crescente del social network ha portato ad un incremento delle segnalazioni e quindi alla necessità di migliorare la moderazione dei contenuti. Sono ovviamente aumentati gli account fasulli che spesso vengono sfruttati per le truffe.

Attualmente, l’unico modo per garantire l’autenticità degli account è usare un nome di dominio come handle, ad esempio @nytimes.com . La procedura non è tuttavia semplice (si deve aggiungere una stringa di testo al record DNS associato al dominio). Inoltre, se viene cambiato un handle per associarlo al dominio, il precedente diventa disponibile e chiunque può usarlo per creare account fake.

Bluesky ha comunicato che sono allo studio altre opzioni per migliorare la verifica degli account. Nel frattempo verranno applicate regole più aggressive per impedire l’impersonificazione. Gli account che usano domini simili a quelli legittimi come handle verranno rimossi. La dimensione del team di moderazione è stata quadruplicata per incrementare i controlli.

Gli account di fan, satira e parodia devono avere un’esplicita etichetta nel nome e nella biografia, altrimenti verranno considerati impersonificazioni e rimossi. È inoltre vietato il cosiddetto identity churning. Se viene creato un account fake per guadagnare follower e successivamente viene cambiata l’identità, l’account verrà rimosso.

Ordinamento delle risposte per “hotness”

Con la versione 1.95 dell’app è stata modificata l’opzione predefinita di ordinamento delle risposte. Bluesky usa il termine “hotness” per indicare le risposte più recenti che hanno ricevuto più like.

Questa novità è stata criticata da molti utenti. È ora necessario scegliere manualmente le altre opzioni di ordinamento (riposte più recenti, più vecchie, con più like e casuale) nelle impostazioni.