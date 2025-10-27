Threads: ghost post che spariscono dopo 24 ore

La funzionalità era in test da oltre 18 mesi. Meta ha annunciato oggi i ghost post su Threads. Come si deduce dal nome sono post che non rimangono visibili per sempre nella timeline. Dopo 24 ore vengono automaticamente archiviati. A differenza dei messaggi effimeri o delle storie sono ancora accessibili dall’utente.

Come funzionano i ghost post su Threads

Meta scrive nel comunicato stampa che i ghost post permettono di “condividere pensieri senza filtri e nuove idee senza la pressione della permanenza o della rifinitura“. In pratica sono post che l’utente può scrivere di getto, senza prestare attenzione alla qualità, in quanto non saranno permanenti.

Per scrivere un ghost post è sufficiente selezionare la specifica icona nella finestra di composizione dell’app. Quando il post viene pubblicato, gli utenti vedranno nella loro timeline una linea tratteggiata intorno al testo. Ciò consentirà subito di distinguerli dagli altri post.

Gli utenti possono rispondere e mettere “mi piace” ai ghost post, ma queste interazioni non appariranno nella timeline. Saranno visibili sono all’autore del post tra i messaggi diretti. Le emoji sorridenti sotto il post indicano se qualcuno ha risposto o messo “mi piace”, ma il numero di risposte e like sono visibili solo all’autore.

È inoltre indicato un contro alla rovescia. Dopo 24 ore dalla pubblicazione, il post scomparirà dalla timeline e verrà automaticamente archiviato nella sezione dedicata (accessibile dal menu delle impostazioni). Gli utenti non seguiti potranno rispondere solo se il destinatario ha attivato le richieste per i messaggi.

Twitter aveva introdotto una simile funzionalità nel 2020, denominata Fleets, ma è stato rimossa l’anno successivo per scarso utilizzo da parte degli utenti.