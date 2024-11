Threads lancia feed personalizzati mentre Bluesky decolla

Mentre Bluesky vola alto, superando i 20 milioni di utenti, Threads di Meta ha deciso di contrattaccare, lanciando a livello globale una nuova funzionalità chiamata “feed personalizzati“. L’obiettivo? Cavalcare l’onda della personalizzazione, sempre più richiesta dagli utenti.

I feed personalizzati permettono agli utenti di Threads di creare facilmente feed su argomenti specifici o che includono determinati profili utente. In questo modo, sarà più semplice per loro accedere alle comunità e alle conversazioni che più gli stanno a cuore.

Threads introduce i feed personalizzati per competere con Bluesky

Il lancio dei feed personalizzati arriva a pochi giorni dall’annuncio della fase di test della funzione. Questo dimostra che Threads è pronta a fare di tutto per frenare lo slancio che Bluesky ha recentemente acquisito.

Dall’inizio delle elezioni statunitensi, infatti, l’adesione a Bluesky è aumentata incredibilmente. Molti utenti cercavano un’alternativa a X, ora più orientato a destra. Anche altri passi falsi di Elon Musk, come la modifica della funzione di blocco e la politica sulla privacy per addestrare l’AI sui dati degli utenti, hanno spinto molte persone tra le braccia di Jack Dorsey.

Threads rimane il leader tra i competitor di X (nonostante tutto)

Nonostante la rapida crescita di Bluesky, Threads mantiene il primato tra i rivali di X, con oltre 275 milioni di utenti mensili. Questo successo è in gran parte dovuto alla sua capacità di sfruttare i contatti di Instagram e le integrazioni con le altre app di Meta per avviare rapidamente la sua rete.

Tuttavia, alcuni utenti di Threads non hanno apprezzato la decisione di dare priorità alla politica e hanno chiesto alternative al feed algoritmico predefinito “Per te” e al feed cronologico “Seguiti”. Ed è qui che entrano in gioco i feed personalizzati.

Come creare i feed personalizzati

Per utilizzare questa nuova funzione, si dovrà cercare e accedere a un argomento per vedere gli ultimi post. Poi, toccando l’icona dei tre puntini accanto al termine di ricerca, si potrà scegliere l’opzione “crea nuovo feed“. Si potrà anche aggiungere profili utente specifici a un feed visitando il loro profilo, toccando l’icona dei tre puntini sopra la foto del profilo e poi selezionando l’opzione per aggiungerli a uno dei tuoi feed.

Una volta creati, i feed possono essere fissati in cima alla schermata iniziale di Threads sul web nella vista a colonne (simile a TweetDeck di Twitter o X Pro), in modo da averli sempre a portata di mano.