Threads mostra il conteggio delle visualizzazioni dei post

Threads sta compiendo passi significativi verso una maggiore trasparenza e un’esperienza utente migliorata. Adam Mosseri, a capo di Instagram, ha recentemente annunciato che l’azienda sta rendendo più facile per chiunque visualizzare il numero totale di views per ogni post, un passo cruciale nell’evoluzione di Threads verso una piattaforma di social media completa.

Visualizzazioni dei post

La nuova funzionalità, che sarà gradualmente disponibile per tutti gli utenti, consentirà di toccare un punto qualsiasi di un post per visualizzarne il conteggio totale delle visualizzazioni. Questa opzione sarà particolarmente apprezzata da influencer, aziende e utenti normali, fornendo loro preziose informazioni sulle prestazioni dei loro contenuti. Sapere che i propri post vengono effettivamente visti e apprezzati dalla community è un aspetto fondamentale per chi utilizza la piattaforma.

Adam Mosseri ha sottolineato che c’è ancora molto lavoro da fare, ma ritiene che questo sia un ottimo primo passo per fornire ai creatori alcuni dei dati che richiedono. L’introduzione delle visualizzazioni dei post dimostra l’impegno di Threads nel soddisfare le esigenze dei suoi utenti e nel promuovere una maggiore trasparenza sulla piattaforma.

Threads in crescita: nuove funzionalità per un’esperienza migliore

Con oltre 150 milioni di utenti mensili, Threads sta rapidamente guadagnando terreno rispetto al suo principale concorrente, X. Nelle ultime settimane, l’applicazione ha introdotto una serie di funzionalità utili per migliorare l’esperienza degli utenti. Tra queste, il filtraggio automatico delle parole offensive e la possibilità di impostare frasi personalizzate da nascondere durante l’utilizzo della piattaforma.

Inoltre, Threads sta testando la possibilità di disattivare le notifiche per le interazioni con i propri post, offrendo agli utenti un maggiore controllo sulla loro esperienza di social media. Queste funzionalità dimostrano l’impegno della piattaforma nel creare un ambiente più sicuro e personalizzabile per i suoi utenti.

Instagram punta sui piccoli creatori e sui contenuti originali

Nel frattempo, su Instagram, l’azienda sta concentrando i suoi sforzi per aumentare la portata dei piccoli creatori e dare priorità ai contenuti originali. Invece di lasciare che gli account degli aggregatori si prendano tutta la gloria, la piattaforma sta lavorando per valorizzare i creatori emergenti e premiare l’originalità sulla piattaforma.

Questa mossa dimostra la volontà di Instagram di promuovere una community più diversificata e autentica, in cui i piccoli creatori possano farsi notare e raggiungere un pubblico più ampio. Dando priorità ai contenuti originali, Instagram mira a incoraggiare la creatività e l’innovazione tra i suoi utenti.