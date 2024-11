Threads mostrerà più contenuti da utenti seguiti

Dopo aver annunciato la disponibilità globale dei feed personalizzati, Meta ha comunicato che l’algoritmo di Threads verrà aggiornato per mostrare più contenuti delle persone seguite. Anche se il social network ha un numero di utenti molto superiore, le frequenti novità servono per evitare un’eventuale fuga verso Bluesky.

Cambia l’algoritmo di Threads

Lo scopo principale delle aziende che offrono una piattaforma social è incrementare il numero di utenti e il tempo trascorso online. Sfruttando uno specifico algoritmo vengono mostrati suggerimenti in base agli interessi personali e alle precedenti interazioni. Meta ha modificato spesso quello di Facebook e ora gli utenti vedono nel feed più contenuti di estranei che degli amici.

Adam Mosseri, responsabile di Instagram e Threads, ha comunicato una novità esattamente opposta a quella di Facebook. L’azienda di Menlo Park ha cambiato il ranking dell’algoritmo di Threads per mostrare più contenuti delle persone seguite. Viene quindi assegnata una priorità inferiore ai post degli account non seguiti.

Mosseri sottolinea che i creatori di contenuti potrebbero notare una diminuzione dell’engagement. Si tratta tuttavia di un “work in progress”, quindi verranno apportati miglioramenti in base ai feedback ricevuti. Non è possibile però visualizzare il feed Following all’avvio dell’app, come su Bluesky. Quello predefinito rimane For You.

Threads ha oltre 275 milioni di utenti, ma è necessario offrire frequenti novità per limitare un eventuale esodo verso la concorrenza. Bluesky continua a crescere, sfruttando soprattutto gli “errori” di Elon Musk. Oggi ha superato i 21 milioni di utenti.