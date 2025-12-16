Threads con oltre 200 community, lancia i badge per gli utenti attivi

Meta continua a spingere su Threads. Dopo aver superato i 400 milioni di utenti, ora raddoppia le community portandole a oltre 200 e sperimenta badge per chi ha molti follower e scrive come se non ci fosse un domani. L’obiettivo è convincere gli utenti che non hanno più bisogno di Reddit o X per discutere della propria squadra del cuore o dell’ultimo libro letto.

Threads vuole rubare le community a Reddit, e ci prova con i badge

A ottobre Threads aveva lanciato un po’ timidamente le sue prime 100 community: basket, TV, K-pop, libri e altri argomenti generici per sondare il terreno. Evidentemente il test è andato bene, perché Meta ha appena annunciato di aver raddoppiato l’offerta, superando quota 200.

L’espansione include spazi dedicati a squadre specifiche come Lakers Threads, Knicks Threads e Spurs Threads. Perché accontentarsi di una generica community NBA quando si può creare bolle ancora più ristrette dove litigare con i tifosi avversari? Il piano è chiaro: frammentare le conversazioni per renderle più verticali e coinvolgenti, esattamente come fa Reddit con i subreddit.

Meta non si è limitata ad aggiungere community. Ha anche copiato senza vergogna una delle funzionalità più iconiche di Reddit: i flair. Questi badge personalizzabili compaiono sotto il nome utente e permettono di dichiarare la propria identità all’interno della community.

Nella community NBA, ad esempio, si può mostrare per quale squadra si tifa, in quella dei libri si può far sapere che si scrive (o si è un lettore vorace, o un critico accanito). Insomma, piccole etichette che servono a definire la propria identità prima ancora di leggere i post. Un modo per creare tribù dentro le tribù.

Il badge “Champion” per chi vive su Threads

Ma la vera novità è il badge “Champion”, che Threads sta testando per premiare i membri più attivi delle community. Non basta postare ogni tanto, si devono avere molti follower all’interno della community, e partecipare attivamente alle conversazioni. Una specie di medaglia al merito per chi trasforma Threads nel proprio hobby a tempo pieno.

L’azienda ha specificato che assegnerà questi badge solo a un numero limitato di persone, per mantenere un certo prestigio.

Threads vola sempre più in alto

Threads ha raggiunto 400 milioni di utenti ad agosto, due anni dopo il lancio, e ora vanta oltre 150 milioni di visite giornaliere. Numeri che fanno tremare X di Elon Musk e startup emergenti come Bluesky, anche se la partita è ancora lunga.

Meta sta spingendo forte sul coinvolgimento e la fidelizzazione: DM, chat di gruppo, post effimeri, e ora community sempre più specifiche con badge e flair. L’obiettivo è sempre lo stesso, farci rimanere dentro Threads il più possibile, trasformandolo nel nostro hub sociale principale. Forse Reddit e X dovrebbero iniziare a preoccuparsi.