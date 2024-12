Threads, in arrivo post programmati ma non per le risposte

Finalmente si potranno pianificare i post su Threads. Adam Mosseri, capo di Instagram, ha annunciato che la funzione è in fase di test. Un’opzione che gli utenti chiedevano a gran voce da tempo.

C’è però un dettaglio importante: non sarà possibile programmare le risposte ai post. Perché? Threads vuole mantenere vive e in tempo reale le conversazioni sulla piattaforma. Un giusto compromesso tra pianificazione e spontaneità.

Su Threads arrivano i post programmati, una novità in cantiere da mesi

Mosseri ci tiene a precisare che il team lavora a questa funzionalità da mesi. Forse per mettere a tacere chi pensa che ogni novità di Threads sia una reazione a Bluesky, il nuovo social del cofondatore di Twitter Jack Dorsey, che nel giro di pochi mesi ha guadagnato un’enorme popolarità. La piattaforma a novembre ha superato i 15 milioni di utenti.

Bluesky è diventato il rifugio degli utenti delusi di X, ma anche di tanti vip, da Ben Stiller a Barbra Streisand, soprattutto dopo l’appoggio di Elon Musk a Trump durante la campagna elettorale. Anche tante celebrità italiane se la sono data gambe levate.

Threads in costante crescita

Intanto Mark Zuckerberg festeggia i traguardi di Threads: 100 milioni di utenti attivi al giorno e oltre 300 milioni al mese. Numeri che Bluesky, nonostante il clamore, è ancora lontana dal raggiungere.

La programmazione dei post non è una novità per il mondo Meta. Su Instagram è già possibile pianificare i post del feed. E presto lo sarà anche per i messaggi diretti, con la possibilità di scegliere data e ora fino a 29 giorni in anticipo, ma senza foto e video.