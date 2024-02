Threads stacca X: triplo dei download su iOS

Sebbene i download non riflettano precisamente l’utilizzo reale, possono indicare le tendenze del mercato. Nella competizione tra le app di microblogging di X e Instagram, i numeri pendono nettamente dalla parte di Threads di Meta. L’app “anti-X” di Instagram registra, infatti, il triplo dei download giornalieri globali su iOS rispetto a X di Elon Musk. Su Android le installazioni di Threads sono costantemente il doppio o il triplo rispetto a X.

Questi dati suggeriscono che Threads sta vincendo la sfida con l’app rivale, intercettando meglio l’interesse degli utenti alla ricerca di alternative a X dopo il caotico cambio di proprietà.

Gli utenti scelgono l’app Meta come alternativa

Inizialmente Threads non aveva un trend di download costante. Ha registrato un’impennata di nuove installazioni dopo il lancio pubblico nell’estate del 2023, ma nei mesi successivi i download sono spesso aumentati e diminuiti man mano che la società madre Meta tentava varie strategie per inviare più traffico alla sua nuova app. Senza questi boost, i download di Threads calavano tornando ai livelli di X, con andamento in pareggio soprattutto su iOS secondo i dati di Appfigures.

La situazione però è cambiata verso la fine del 2023, quando Threads ha iniziato una crescita stabile superando nettamente le installazioni della app rivale X. Il sorpasso appare consolidato, suggerendo come gli utenti in fuga da Twitter stiano optando in modo crescente per l’alternativa di Meta.

Download Threads: dopo alti e bassi, il sorpasso su X

Threads ha raggiunto un importante traguardo a fine dicembre, superando il mezzo milione di installazioni al giorno su Google Play e iOS. Anche se questo numero è calato leggermente a gennaio, Threads ha mantenuto un netto vantaggio su X, l’ex Twitter, in termini di download giornalieri su entrambe le piattaforme. E il divario sembra destinato a crescere.

Se così fosse, Threads diventerebbe la piattaforma di microblogging preferita dalla maggior parte degli utenti, nonostante il primato di Twitter in questo settore. Inoltre, ciò significherebbe che Meta ha un maggiore controllo editoriale sull’ecosistema di condivisione delle informazioni e delle notizie usato da giornalisti, ricercatori, accademici, appassionati di notizie e altri – e Meta ha dichiarato che non amplificherà le notizie su Threads e non raccomanderà contenuti politici.

Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha annunciato che Threads aveva 130 milioni di utenti attivi mensili (MAU) nel quarto trimestre dell’azienda. Questi numeri sono sicuramente aumentati nelle settimane successive. Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha dichiarato che l’app Threads sta andando “straordinariamente bene” in Giappone, ad esempio, un mercato in cui Twitter aveva una forte presenza.

Il problemi dei bot su X

X ha dichiarato di avere 500 milioni di utenti attivi mensili lo scorso autunno, ma non è chiaro quanti di questi siano account automatizzati o spam. Come ha riportato TechCrunch il mese scorso, X sembra avere un problema di bot verificati, in cui alcuni account a pagamento con controllo blu hanno accidentalmente rivelato la propria fonte rispondendo ai post di X con una frase del tipo “Mi dispiace, non posso fornire il feedback richiesto perché va contro la politica dei contenuti di OpenAI” – una risposta tipica per l’AI.

Anche se Threads non è immune da questo problema, sembra che più persone pubblichino questa frase organicamente sulla piattaforma di Meta come scherzo ai propri follower.

In parte, i problemi di X con le nuove installazioni potrebbero essere legati al suo rebranding. Anche se i download mese su mese sono aumentati un po’ a dicembre e gennaio, sono ancora molto più bassi rispetto a prima del rebranding, evidenzia Appfigures. Anche le entrate di Threads sono aumentate leggermente a gennaio rispetto al mese precedente, ma la società stima che le entrate di febbraio saranno minori.

Le alternative decentralizzate di X non decollano

In confronto a Threads e X, le alternative decentralizzate come l’app Mastodon e la nuova Bluesky non hanno ancora preso piede, registrando download trascurabili. Va detto che Mastodon ha un ecosistema di app terze, ma conta solo 1 milione di utenti attivi mensili. Anche Bluesky, nonostante il picco iniziale al lancio, langue in termini di installazioni rispetto ai big.

È però presto per emettere sentenze su questi social decentralizzati. Soprattutto Bluesky, che ha appena avviato la federazione, potrebbe ritagliarsi uno spazio nel tempo come alternativa open source a Twitter. Per ora però dominano Threads e X, con la prima in fuga.