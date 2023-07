Threads, in sviluppo app per Windows 11?

Nella stessa settimana in cui Threads ha ricevuto un aggiornamento, ottenendo nuove funzionalità particolarmente utili per l’utenza, Instagram conferma tramite lo stesso social che ci sono altre grandi novità in arrivo. Il capo di Instagram Adam Mosseri, nello specifico, in una serie di post ha confermato che la società sta lavorando a una applicazione per Windows 11 e Windows 10. Ma arriverà anche in Europa?

Threads riceverà app per computer Windows

Secondo quanto affermato da Mosseri e ripreso da Windows Latest, L’app Threads di Instagram arriverà presto nel Microsoft Store per Windows 11 e Windows 10 con una alternativa user-friendly alla versione per mobile. Questa iterazione web del rivale di Twitter è già ufficialmente in sviluppo e a corroborare le parole di Mosseri è un dipendente anonimo di Meta, il quale ha aggiunto che prima Threads deve arrivare come sito Web perfettamente operativo, cosicché poi l’applicazione operi tramite WebView di Microsoft Edge.

L’app Web Threads per Windows 11 dovrebbe sembrare molto simile all’utilizzo del sito Web, ma darà una sensazione simile a un’app nativa. In altri termini, si tratterà di una Progressive Web App intuitiva e molto pratica.

Oltre a questa novità, di cui non si conosce la data di lancio o inizio distribuzione, Threads è anche al lavoro sul supporto agli hashtag e ad altre funzionalità come il passaggio da un account a un altro, il tag degli utenti su foto e video, o la modifica dei post, a costo zero per sfidare direttamente Twitter. Quando arriveranno? Staremo a vedere.