Scendi in pista: Thrustmaster T128 Shifter Pack è al minimo storico

È al suo prezzo minimo storico da quando è in vendita: Thrustmaster T128 Shifter Pack è il set per i giochi di guida compatibile con PC e Xbox, adatto sia alle simulazione che ai titoli dallo stile più arcade. Include il volante T128, la pedaliera T2PM e il cambio TH8S, tutto ciò che serve per scendere in pista e divertirsi con i titoli racing.

Prezzo minimo storico per il set Thrustmaster T128 Shifter Pack

Tra i punti di forza ci sono l’impiego della tecnologia H.E.A.R.T. priva di attrito per un livello di precisione senza compromessi, il design moderno con angolo di rotazione fino a 900 gradi che si adatta alla perfezione a tutti i tipi di veicoli e la placca del cambio con schema ad H che supporta fino a 7 rapporti oltre alla retromarcia. Scopri di più nella scheda completa.

Amazon propone in questo momento Thrustmaster T128 Shifter Pack al prezzo di 199,99 euro, il minimo storico da quando è in vendita. Come anticipato, è pienamente compatibile con le piattaforme PC (sistemi operativi Windows 11 e Windows 10) e con le console della gamma Xbox (Xbox Series X/S e Xbox One).

Vendita e spedizione sono gestite direttamente da Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità. Lo puoi ordinare subito per riceverlo a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Nella confezione sono inclusi anche un cavo mini-DIN (base T128 a TH8S), uno da USB-A a USB-C (PC a TH8S), l’alimentatore da 48 watt con cavo AC, il sistema di fissaggio con vite di serraggio, un altro cavo USB e uno a sgancio rapido e il manuale di istruzioni.