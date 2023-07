Thundebird 115 "Supernova": nuovo client email

Come promesso all’inizio di febbraio, MZLA Technologies (sussidiaria di Mozilla) ha annunciato la disponibilità di Thunderbird 115 “Supernova”. La nuova versione del client email per Windows, macOS e Linux introduce un restyling completo dell’interfaccia e vari miglioramenti tecnici, senza tuttavia stravolgere la precedente esperienza d’uso.

Thunderbird 115: principali novità

La prima novità è subito visibile all’avvio di Thunderbird 115. L’interfaccia è stata ridisegnata per semplificare l’accesso alle singole funzionalità. Nella parte superiore c’è la nuova Unified Toolbar (barra degli strumenti unificata) dinamica e personalizzabile che mostra le opzioni contestuali e più usate in base alla scheda o allo Spazio (Posta, Rubrica, Calendario, Attività, Chat, Impostazioni) attualmente attivi.

Gli utenti noteranno inoltre la nuova Card View, ovvero la versione aggiornata della modalità di visualizzazione verticale con supporto multi-linea (la precedente vista “Table” è ancora disponibile). In alto a destra è presente il nuovo AppMenu (l’icona con le tre linee orizzontali) con meno sotto-menu, icona aggiornate e opzioni globali per tutti gli Spazi. In questo menu è possibile regolare la densità e la dimensione dei caratteri.

Cambia anche il panello delle cartelle con l’introduzione delle Folder Modes. Thunderbird 115 consente di mostrare o nascondere le cartelle locali, ordinare le cartelle e visualizzare le etichette. L’icona Scrivi è stata sostituita dal pulsante Nuovo messaggio, mentre il pulsante Scarica messaggi è stato sostituito dall’icona corrispondente (quella con il simbolo della nuvola).

Altri miglioramenti riguardano la rubrica e il calendario. Ci sono alcuni bug che verranno prontamente corretti nei prossimi giorni. Thunderbird 115 può essere già scaricato dal sito ufficiale, se non si vuole aspettare l’aggiornamento automatico. Thunderbird 102 riceverà ancora update di sicurezza.