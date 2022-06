Thunderbird 102: tante novità nella nuova versione

Come anticipato a fine marzo, il team che sviluppa il popolare software open source per la posta elettronica ha annunciato la disponibilità di Thunderbird 102. Tra le numerose novità ci sono il layout della rubrica, la barra laterale per l’accesso rapido alle varie attività e un restyling estetico dell’interfaccia. Gli utenti possono scaricare il client dal sito ufficiale.

Thunderbolt 102: novità principali

La prima novità di Thunderbird 102 è immediatamente visibile all’avvio. L’interfaccia del software è stata aggiornata per offrire un aspetto esteticamente più gradevole. Mozilla ha cambiato le icone delle singole voci e i colori delle cartelle. Gli utenti possono inoltre visualizzare la nuova Spaces Toolbar, una barra laterale a sinistra che permette di accedere rapidamente a posta in arrivo, rubrica, calendario, attività, chat e add-on.

L’aggiornamento più corposo interessa la rubrica. Per ogni contatto è possibile inserire tutte le informazioni utili che vengono mostrate in un interfaccia più chiara e ordinata. È stato aggiunto inoltre il supporto per il formato vCard, quindi l’importazione dei dati da app (ad esempio Google Contatti) e dispositivi avviene in maniera corretta.

Altra utile novità è la funzione di importazione/esportazione dei dati che semplifica la procedura attraverso una guida passo-passo. Anche l’intestazione dei messaggi è stata modifica per mostrare le informazioni più importanti. Ci sono anche le opzioni per mostrare l’immagine del profilo del mittente, visualizzare il suo indirizzo email completo, mostrare testo e icone, solo testo o solo icone. Infine, Thunderbird 102 supporta il protocollo decentralizzato Matrix per messaggistica e VoIP.

I nuovi utenti possono scaricare il client dal sito ufficiale. L’aggiornamento dalla versione 91 verrà distribuito nelle prossime settimane.