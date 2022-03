Thunderbird: grandi novità con la versione 102

Il team al lavoro su Thunderbird anticipa oggi l’arrivo di un importante aggiornamento, quello alla versione 102. Sarà resa disponibile più avanti nel corso dell’anno, al momento non è stata resa nota una tempistica precisa. È però già possibile dare uno sguardo in anteprima ad alcune delle più importanti novità introdotte.

La 102 di Thunderbird è in arrivo: le novità

Gli screenshot qui sotto sono tratti dal profilo ufficiale Twitter del software. Il client di posta elettronica si arricchirà, tra le altre cose, di quella che è stata battezzata Spaces Toolbar. Si tratta di una barra attraverso la quale accedere in modo rapido ad attività come chat, gestione degli add-on, calendario e contatti. Si posiziona nella parte superiore dell’interfaccia.

Cambia radicalmente anche la schermata dedicata alla rubrica. Chi oggi utilizza quotidianamente Thunderbird per inviare e ricevere email non faticherà a notare le differenze con quanto mostrato dall’immagine seguente. L’obiettivo del restyling è quello di rendere il tutto più intuitivo e di semplice comprensione con un solo sguardo.

Ci sono poi le anteprime dei link (come nello screenshot qui sotto) utili per capire a cosa puntano gli indirizzi che si stanno per spedire, evitando così errori accidentali. Ancora, la versione 102 porterà con sé un nuovo processo di configurazione degli account secondari (reso più semplice), il supporto abilitato di default per il protocollo Matrix dedicato alla messaggistica e l’integrazione di un sistema nativo per l’importazione ed esportazione di profili e dati.

A tutto questo si aggiunge una nuova intestazione dei messaggi che mette in evidenza le informazioni più importanti.

Al momento, Thunderbird si trova fermo alla versione 91 distribuita nell’agosto scorso. Sono seguiti esclusivamente alcuni fix per i bug emersi e patch di sicurezza, ma nessun update degno di nota. La prima release è stata pubblicata da Mozilla nell’ormai lontano 2003. Dal 2020 il progetto è curato dalla sussidiaria MZLA Technologies.