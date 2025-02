Thunderbird 135: bugfix per IMAP, POP3 e il calendario

Mozilla ha da poco rilasciato Thunderbird 135, l’ultima versione del client di posta elettronica molto diffuso tra le distribuzioni Linux, che anticipa le novità della prossima versione stabile che succederà all’attuale versione 128 “Nebula”. Questa build non è infatti pensata per l’utilizzo generico, ma si tratta di una build appartenente a un canale che viene utilizzato per testare le funzionalità che poi vengono riversate nella versione stabile.

Thunderbird 135: nuovi fix per i protocolli IMAP, POP3 e il calendario

Tra le novità più importanti, Thunderbird 135 aggiorna i componenti aggiuntivi, fornendo funzionalità che consentono ora di specificare un cookieStoreId quando si crea uno spazio. I calendari CardDAV e le rubriche sono ora stati modificati in modo che possa essere usato lo stesso codice OAuth2 della posta, garantendo un’esperienza utente più unificata e più fluida in generale.

Oltre a ciò, la nuova versione ignora le sottochiavi e le firme non supportate durante l’importazione di chiavi OpenPGP conformi. Viene anche perfezionato il modo in cui vengono gestiti gli allegati, mentre quando viene utilizzato “browser.messages.listAttachments()” sarà ora possibile ricevere le intestazioni degli allegati come parte della risposta.

Thunderbird 135 corregge anche numerosi bug, come una fastidiosa “condizione di gara” che si verificava nella compattazione delle cartelle e poteva causare intoppi improvvisi al collegamento “Informazioni” mal indirizzato, il quale apre l’informativa della privacy di Firefox invece che quella del client di posta. Su Windows, il pulsante di riavvio della finestra di dialogo “Informazioni” è tornato a funzionare correttamente, e sono anche stati risolti i problemi di compattazione che riguardavano le cartelle vuote o danneggiate da errori di archiviazione locale.

Chi fa uso del protocollo POP3 noterà che le funzioni “recupera solo intestazioni” e “recupera messaggi selezionati” non causeranno più il salto o l’eliminazione erronea dei messaggi. Inoltre, il client apporta una lunga serie di miglioramenti che riguarda proprio la messaggistica che possono essere consultati nella loro completezza consultando la lista cambiamenti nella pagina ufficiale dell’annuncio.

Tutti i download di Thunderbird 135, per Windows, macOS e Linux sono invece disponibili qui, scegliendo “Thunderbird Release” dal menu “Release Channel”.