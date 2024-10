Thunderbird arriva su Android in versione beta

Oltre al browser Firefox, il client di posta elettronica Thunderbird è probabilmente uno dei progetti open-source più noti. L’idea di Mozilla Foundation era quella di offrire un software di gestione della posta elettronica alternativo alle soluzioni proprietarie di Microsoft, ovvero il defunto Outlook Express e la versione professionale Microsoft Outlook.

Lanciato nel 2003, il software si è distinto per l’adozione della stessa ricetta di successo di Firefox: temi ed estensioni che consentono di creare un’applicazione personalizzata in base alle proprie esigenze.

Thunderbird di Mozilla sbarca su Android in versione beta

Disponibile da oltre vent’anni su Windows, macOS e Linux, Thunderbird è finalmente pronto a sbarcare su Android… dopo due anni di lavoro.

A giugno 2022, Christian Ketterer, lo sviluppatore originale della popolarissima applicazione K-9 Mail, ha deciso di unirsi a Mozilla. Invece di lanciare un progetto parallelo, il team ha deciso di trasformare il suo client di posta elettronica mobile in una versione Android di Thunderbird. Il codice sorgente del progetto è ospitato su GitHub.

Come provare Thunderbird su Android

Una prima versione è stata recentemente pubblicata sul Google Play Store. Attualmente è in versione beta. La Mozilla Foundation dovrebbe rilasciare un’edizione stabile e definitiva di Thunderbird alla fine del mese, come si legge sul blog ufficiale.

Diversi utenti hanno fatto qualche test e al momento sembra che la beta non sia limitata e sia ancora aperta. Sono quindi riusciti a installarla e, naturalmente, a creare un account. A proposito, Thunderbird su Android integra le impostazioni di Google. Non è necessario inserire i vari protocolli IMAP/SMTP, il che è positivo per il sistema di Google.

Il modulo prevede che nessun dato venga condiviso con editori terzi. Le autorizzazioni rimangono relativamente standard per un client di posta, compreso l’accesso ai contatti, ai file e ai documenti e alle foto.

… e iOS?

Secondo un rapporto finanziario di Thunderbird dell’8 maggio 2023, uno sviluppatore era stato assunto per lavorare a una versione ottimizzata per iOS.