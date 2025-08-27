 Thunderbolts*, il nuovo film Marvel, è disponibile da oggi su Disney+
L'ultimo film della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe è ora disponibile in streaming per gli abbonati Disney+.
Su Disney+ arriva oggi Thunderbolts+, il trentaseiesimo film del Marvel Cinematic Universe e ultimo film della Fase Cinque uscito nei cinema lo scorso 30 aprile. Diretto da Jake Schreier, si concentra sulla figura di Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh, ex vedova nera e sorella di Natasha Romanoff, morta negli eventi di Avengers: EndGame. Il film è disponibile per la visione per tutti gli abbonati a Disney+.

Cosa sapere sul film

La sinossi recita:

Marvel Studios mette insieme un’insolita squadra di antieroi con Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Spettro, Taskmaster e John Walker. Dopo essere finiti in una trappola mortale tesa da Valentina Allegra de Fontaine, questi emarginati disillusi devono intraprendere una missione pericolosa. Quando saranno costretti a confrontarsi con gli angoli più oscuri del loro passato, questo gruppo anomalo si sgretolerà oppure si riscatterà e si compatterà prima che sia troppo tardi?

Il film è stato generalmente accolto positivamente dalla critica e dagli appassionati che hanno apprezzato il ritmo serrato e lo stile che si avvicina alle migliori produzioni del Marvel Cinematic Universe. Per i fan è ovviamente un tassello imperdibile dell’intricato universo costruito dai Marvel Studios, che anticipa di fatto l’apertura della Fase Sei, cominciata con I Fantastici Quattro e che proseguirà l’anno prossimo con il ritorno di Spider-Man.

Per vederlo, oltre a recuperare tutte le altre produzioni dei Marvel Studios, tra film e serie TV, ti basterà abbonarti a Disney+ a partire da 5,99 euro al mese.

Pubblicato il 27 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
27 ago 2025
