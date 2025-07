Ti costa 20 centesimi al giorno e ha 4 mesi gratis: ExpressVPN in offerta

Navigare in totale libertà, accedere ai tuoi contenuti preferiti ovunque nel mondo e proteggere i tuoi dati online: tutto questo è possibile grazie alla nuova promozione imperdibile firmata ExpressVPN. Se sei un nuovo utente, potrai ottenere due anni di abbonamento con 4 mesi GRATIS, a soli 4,87 euro al mese risparmiando il 61%. Inclusi nel prezzo anche una eSIM da 5GB gratis da holiday.com e una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Ecco perché dovresti usare una VPN

Installare ExpressVPN è facilissimo: bastano 90 secondi per configurare l’app e proteggere subito la tua connessione. Con un solo clic, sei online in modo sicuro e anonimo, non c’è bisogno di avere particolari competenze tecniche.

Grazie ai server in 105 Paesi, potrai accedere a qualsiasi sito o contenuto, anche se limitato da blocchi geografici. Streaming in qualità 4K, accesso ai tuoi abbonamenti all’estero, uso libero dei social e piattaforme di news anche in viaggio: ExpressVPN sblocca tutto.

Inoltre, ExpressVPN include:

Protocollo Lightway per connessioni ultraveloci

Server offuscati per eludere qualsiasi restrizione

Threat Manager per bloccare tracker e domini sospetti

per bloccare tracker e domini sospetti MediaStreamer per sbloccare contenuti su dispositivi non compatibili con VPN (es. console o Smart TV)

Grazie alla politica zero-log, nessuna delle tue attività online viene registrata. La tecnologia TrustedServer elimina ogni dato a ogni riavvio. Anche in Wi-Fi pubblici, sarai praticamente invisibile. Inoltre, ogni connessione è protetta da crittografia avanzata. Con un solo abbonamento, puoi connettere fino a 8 dispositivi simultaneamente: smartphone, tablet, PC, smart TV e altro. Compatibilità garantita con Windows, Mac, iOS, Android e browser.

Con l’offerta speciale di 2 anni più 4 mesi gratis proposta da ExpressVPN, puoi risparmiare il 61% e goderti una navigazione protetta a meno di venti centesimi al giorno. La promozione include anche una eSIM da 5 GB per connetterti ovunque. Approfittane ora e abbonati in pochi minuti.