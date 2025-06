Ti servono più Giga? Con ho.Mobile ne hai ben 200 a soli 9,99 euro

Se volevi cambiare operatore, questo è il momento giusto. Ho.mobile lancia una nuova promozione: a soli 9,99 euro al mese, l’offerta include 200 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati, con attivazione a partire da 2,99 euro. Una tariffa pensata per chi vuole il massimo in termini di velocità e convenienza.

Ecco cosa include l’offerta

L’offerta ho. Mobile prevede 200 Giga di traffico dati, con accesso alla rete 5G incluso, per una navigazione ultra-veloce. A completare il pacchetto, minuti e SMS illimitati verso tutti. Il costo mensile è di 9,99 euro, un prezzo competitivo che pone l’offerta tra le più convenienti sul mercato.

L’attivazione ha un costo variabile in base all’operatore di provenienza. Per chi arriva da Poste Mobile, Iliad, Coop Voce, Daily, Kena e altri operatori selezionati, l’attivazione è scontata a 2,99 euro. Per chi proviene da TIM, Vodafone, WindTre, Very o Fastweb, il costo è di 29,90 euro. Per chi desidera attivare un nuovo numero, invece, l’attivazione è sempre a 2,99 euro, con SIM gratuita e una prima ricarica di 10 euro.

Con ho.Mobile hai accesso a una rete performante e stabile, ora potenziata anche dal 5G. L’app ufficiale permette di gestire il tutto in modo semplice e veloce. Inoltre, grazie alla formula “Soddisfatti ho. Rimborsati”, si hanno 30 giorni per testare il servizio e, se non soddisfatti, richiedere un rimborso.

In più, portando il proprio numero in ho.Mobile e utilizzando il codice promozionale #HOAMAZON10 durante l’acquisto, riceverai un buono Amazon.it da 10 euro. Non perdere la promozione, disponibile a tempo limitato: richiedi l’attivazione direttamente online, in pochi minuti.