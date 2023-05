Ticket Restaurant, i buoni pasto per aziende e P.IVA completamente deducibili

Hai mai sentito parlare di Ticket Restaurant? Per chi non li conoscesse, i buoni pasto Ticket Restaurant sono sicuramente la soluzione ideale per il pranzo, la spesa e gli ordini online. Non a caso, sono i più diffusi nel nostro Paese e scelti sia da liberi professionisti che da numerosissime aziende.

Disponibili in formato cartaceo con i classici blocchetti e digitale tramite tessera elettronica o app, i buoni pasto Ticket Restaurant offrono diversi vantaggi anche dal punto di vista fiscale. Cosa li caratterizza? Sono 100% deducibili con IVA al 4% detraibile per le aziende (deducibili fino al 75% con IVA al 10% detraibile per i liberi professionisti) ed esenti da contributi fiscali, previdenziali e assistenziali fino alle soglie di esenzione.

L’obiettivo principale è infatti quello di essere una soluzione valida per ottenere un risparmio fiscale e semplificare la gestione delle spese aziendali. Grazie alla possibilità di deduzione e detrazione il carico fiscale dei contribuenti è inevitabilmente più leggero.

Acquistare Ticket Restaurant dal sito web è facile e richiede pochissimo tempo:

•tieni a portata di mano la tua partita IVA

• scegli il formato che preferisci tra tessere elettroniche e blocchetti cartacei

• seleziona valore e numero dei buoni pasto che vuoi acquistare per ciascun beneficiario

• inserisci l’indirizzo e ricevi i buoni pasto Ticket Restaurant

Inizia ad usare Ticket Restaurant, pagherai meno tasse a fine anno grazie alla loro deducibilità, potrai usarli per la spesa ma anche per ristorante e servizi di delivery. Inoltre, puoi usarli tu o offrirli come integrazione al reddito dei tuoi collaboratori. Se hai un’azienda, infatti, puoi scaricare completamente il costo dei buoni pasto Ticket Restaurant che acquisti, se invece hai una Partita IVA puoi farlo fino al 75%.

