Ticketmaster: online 39.000 biglietti di 154 eventi

Continua lo “scontro” tra Ticketmaster e il gruppo Sp1d3rHunters. I cybercriminali hanno pubblicato sul famigerato BreachForums quasi 39.000 biglietti di 154 eventi, tra cui i concerti di noti artisti. A differenza di quelli per i concerti di Taylor Swift si tratta di ticket stampabili senza tecnologia SafeTix.

Stavolta i biglietti sono validi

Il gruppo Sp1d3rHunters aveva chiesto a Ticketmaster di pagare 2 milioni di dollari per evitare la pubblicazione dei codici a barre che consentono l’ingresso ai concerti di Taylor Swift e altri artisti. L’azienda californiana ha comunicato che i codici non servono a nulla, in quanto cambiano ogni 15 secondi grazie alla tecnologia anti-frode SafeTix.

Sp1d3rHunters ha pubblicato un nuovo post sul forum per rispondere a Ticketmaster. Nel database rubato ci sono migliaia di biglietti distribuiti in modalità TicketFast. In questo caso, l’utente riceve il biglietto in formato PDF via email. Il codice a barre non può essere modificato, come avviene per il biglietto ricevuto tramite app.

I cybercriminali hanno offerto gratuitamente 38.745 biglietti per 154 eventi, tra cui i concerti di Aerosmith, Alanis Morissette, Billy Joel & Sting, Bruce Springsteen, Carrie Underwood, Dave Matthews Band, Foo Fighters, Metallica, Pearl Jam, Phish, Pink e Red Hot Chili Peppers.

Il post include anche una guida per ottenere un biglietto stampabile, utilizzando il codice a barre e le linee guida di Ticketmaster. L’azienda californiana dovrà ora annullare tutti i biglietti, compresi quelli già venduti.

Sp1d3rHunters chiede nuovamente di pagare 2 milioni di dollari, altrimenti verranno pubblicati tutti i codici a barre dei biglietti (oltre 30 milioni).