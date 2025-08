I biglietti su TicketOne si pagano con Satispay

Satispay annuncia che il suo metodo di pagamento è ora presente tra quelli disponibili su TicketOne per l’acquisto dei biglietti. Vale a dire che comprando i ticket per assistere a concerti, spettacoli teatrali ed eventi sportivi, è possibile pagare con la stessa applicazione che già oltre 5,5 milioni di italiani utilizzano per le loro spese quotidiane.

Satispay tra i metodi di pagamento su TicketOne

La novità interessa fin da subito il sito e l’app di TicketOne (come mostra lo screenshot di seguito) oltre al portale fanSALE (fansale.it) dedicato alla rivendita. Riportiamo di seguito il commento di Angela Maria Avino, Chief Business Development Officer di Satispay, incluso nel comunicato giunto in redazione.

Siamo costantemente al lavoro per accrescere le opportunità di utilizzo di Satispay per la nostra community di milioni di persone che, a gran voce, ci testimonia ogni giorno nei numeri la preferenza per il nostro sistema di pagamento. Al contempo i nostri sforzi si concentrano anche sulla possibilità di offrire a più merchant possibili, fisici e online, il valore di un sistema di pagamento in grado di generare relazione e fidelizzazione, sostenuta anche dell’importante programma di loyalty messo in campo con Satispay Punti.

Il programma Punti a cui fa riferimento è quello introdotto nei mesi scorsi e che abbiamo provato in anteprima. Prosegue Avino.

L’integrazione con TicketOne rappresenta l’esempio perfetto di come, consolidando la nostra presenza nel mondo dell0intrattenimento, generiamo valore per tutti, facilitando per i nostri utenti l’accesso a un mondo di esperienze che incidono sulla vita quotidiana delle persone, e portando il valore della nostra tecnologia in settori strategici online come l’entertainment, dove l’esperienza d’acquisto fa ancora più la differenza.

Tra le altre novità introdotte nell’ultimo periodo da Satispay c’è il Salvadanaio Remunerato. Di fatto, il servizio espande il raggio d’azione nell’app verso il settore degli investimenti. Sono in arrivo altre iniziative di questo tipo.