Ticwatch E2, lo sconto anticipa il Prime Day: -50%

L'estate è iniziata (ok, da calendario mancano alcuni giorni) e l'allentamento delle restrizioni ci permette finalmente di muoverci e svolgere attività all'aperto in modo più libero. Un valido alleato per mettersi (o rimettersi) in forma arriva dalla tecnologia: è sufficiente uno smartwatch, a patto di scegliere quello giusto. A tal proposito, segnaliamo il modello Ticwatch E2 proposto in questo momento con uno sconto del 50% grazie all'offerta lampo di Amazon che anticipa il Prime Day 2021.

Ticwatch E2, lo smartwatch è in offerta lampo

Basato sul sistema operativo Wear OS costantemente aggiornato da Google, integra un processore Qualcomm Snapdragon dedicato e ogni funzione è accessibile attraverso il display AMOLED da 1,39 pollici. Non manca nemmeno il GPS per rilevare con precisione distanze e movimenti durante le sessioni di allenamento, anche lasciando a casa lo smartphone. Ancora, resiste in acqua fino a 50 metri di profondità, misura il battito cardiaco e l'interfaccia è personalizzabile. Per tutti gli altri prodotti far riferimento alla scheda del prodotto.

Oggi il dispositivo indossabile è proposto su Amazon al prezzo di soli 84,99 euro invece di 169,99 euro come da listino. Trattandosi di un'offerta lampo, rimarrà valida solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione: gli interessati non perdano tempo per mettersi Ticwatch E2 al polso.