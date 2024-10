Ticwatch E3: metti al polso uno smartwatch ultra tech con sconto 67%

Uno smartwatch da indossare senza fronzoli e allo stesso tempo senza mai farne a meno. TicWatch E3 è questo: un prodotto che regala prestazioni ottime con un prezzo contenuto. Fortuna? Meglio dire occasione visto che con la Festa delle Offerte Prime 2024 il prezzo precipita. Mettilo al polso e goditi funzioni che sfrutti tutti i giorni oltre a sensori dedicati sia all’attività fisica che alla salute. Cogli l’occasione e collegati su Amazon dove con 65,15€ completi l’acquisto.

L’occasione di oggi è TicWatch E3: lo smartwatch della Festa delle Offerte Prime 2024

Bello, funzionale e compatibile sia con Android che iOS. Lo puoi indossare tutti i giorni senza mai farne a meno e ti dirò, il suo design è stato studiato appositamente per poter stare bene sia su polsi maschili che femminili. TicWatch E3 non lascia niente al dubbio ma anzi, soddisfa sotto tutti i punti di vista.

Con il suo cinturino nero e la cassa rotonda, quasi ti illude di essere un classico orologio di polso. In realtà ha un cuore pulsante di tecnologia e un display luminoso, personalizzabile e a colori. Scorri nel suo menù per avere funzioni che riguardano sport, salute e vita quotidiana.

Tra frequenze cardiache, monitoraggio del sonno, dei livelli di ossigeno nel sangue hai come un dottore a portata di polso. Attivando, invece, una delle 100 modalità di allenamento hai un personal coach. Se te lo stai chiedendo, la risposta è affermativa: lo smartwatch è impermeabile.

Rispondi alle chiamate direttamente dal polso con il Bluetooth, rimani aggiornato con le notifiche smart e rendi la tua vita quotidiana più comoda.

Lo sconto con la festa delle Offerte Prime 2024

Su Amazon la tua occasione. Se sei interessato ad acquistare TicWatch E3, non farti scappare questo momento. Con la Festa delle Offerte Prime 2024 hai il 67% di sconto su questo modello, collegati in pagina e completa l’acquisto con soli 65,15€.

Le spedizioni sono gratuite e rapide con Prime.