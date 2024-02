Ticwatch Pro 3 Ultra GPS scontato di 60€ su Amazon con un COUPON SPECIALE

Se l’offerta Amazon su Apple Watch Series 9, venduto ora al 13% in meno, non fa al caso tuo e preferisci puntare lo sguardo verso soluzioni più economiche e versatili – pur rimanendo tra i top di gamma del segmento -, sappi che sullo stesso sito trovi anche Ticwatch Pro 3 Ultra GPS scontato di 60 euro grazie a un coupon speciale valido ancora per poco tempo. In più, acquistandolo in queste ore lo riceverai tra un giorno!

Alla scoperta di Ticwatch Pro 3 Ultra GPS

Lanciato sul mercato nel 2022, Ticwatch Pro 3 Ultra GPS è uno smartwatch dotato di sistema operativo WearOS, dunque compatibile con le applicazioni Android scaricabili tramite store ufficiale Google. Con la sua piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e sistema a doppio processore Mobvoi garantisce performance ottime in qualsiasi contesto, ma anche un’autonomia sorprendente pur mantenendo prestazioni elevate: può arrivare anche a 72 ore con una singola carica!

Inoltre, è impermeabile (certificazione IP68), dotato di altoparlante e microfono, e include tutti i sensori per monitoraggio avanzato di stress, sonno, frequenza cardiaca, fatica e saturazione di ossigeno del sangue. In poche parole, è un orologio intelligente eccellente: ulteriore conferma arriva dal design premium con cornice in acciaio inossidabile zigrinata e schermo AMOLED da 1,4 pollici.

Acquistalo entro il 28 febbraio 2024 e potrai usare un coupon di 60 euro per far scendere il prezzo da 229,99 euro a 169,99 euro, il minimo storico registrato su Amazon. A proporre questa iniziativa è il rivenditore ufficiale Mobvoi, che si appoggia al gigante di Seattle per offrire la consegna gratuita ai clienti Prime.