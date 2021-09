TicWatch Pro 3: uno smartwatch senza rivali (-15%)

Se i classici smartwatch ti hanno stancato, ti trovi nel posto giusto al momento giusto. Grazie alla promozione in corso su Amazon puoi acquistare il fantastico TicWatch Pro 3 a soli 254,98€. Il ribasso del 15% è un'ottima occasione d'acquisto se tiene conto che è attivo anche il finanziamento a Tasso Zero.

TicWatch Pro 3: una bomba in tutti i sensi

Bellissimo esteticamente, questo modello di smartwatch proposto da TicWatch è veramente spettacolare. Indossandolo al polso ottieni un vero assistente intelligente su cui puoi fare riferimento in ogni circostanza. In più con il suo cinturino nero lo abbini praticamente a ogni tuo outfit per non toglierlo mai, neanche nelle occasioni più eleganti.

Con il suo quadrante dalla forma rotonda potrebbe apparire come un orologio da polso classico, tuttavia ti basta accedere al menù di navigazione per scoprire che è una bomba di tecnologia. Non ti preoccupare dello stile, in sistema sono inseriti numerose personalizzazioni che adatti ai tuoi gusti.

Al suo interno trovi un processore Qualcomm Snapdragon che viene abbinato al WearOS di Google per il massimo della comodità. Inoltre sono integrati numerosi sensori dedicati sia al rilevamento dello stato di salute che dell'attività sportiva che pratichi. Infatti ti basta indossarlo costantemente per ricevere informazioni sulla tua frequenza cardiaca, sul sonno, stress e persino sulla saturazione del sangue.

Ricorda che lo puoi utilizzare praticamente in qualunque circostanza vista la sua batteria che dura fino a 45 giorni e il GPS integrato.

Tra le altre caratteristiche ti menziono:

un microfono integrato;

integrato; Chip NFC per pagamenti contactless;

per pagamenti contactless; notifiche smart.

