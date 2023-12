Ticwatch Pro 5 è il FUTURO degli smartwatch: pagamenti, sport e salute

Quando puoi mettere al polso uno smartwatch come Ticwatch Pro 5 ci sono ben pochi dubbi su cosa fare. Bello ed esplosivo in termini di tecnologia, questo accessorio diventa il tuo assistente nella vita di tutti i giorni e non solo. Con tutto a portata di polso, ti accorgi che è tra i migliori dal primo utilizzo.

Ticwatch Pro 5, lo smartwatch che non si lascia intimidire

Quando lo indossi sembra un orologio classico da polso ma appena fai roteare la ghiera hai a portata di mano un sistema di Google che non lascia niente a desiderare. Con la sua cassa rotonda, display luminoso e colorato hai un prodotto che usi ogni giorno e in qualsiasi occasione.

Processore Qualcomm Snapdragon per non subire rallentamenti e memoria da vendere. Quando ti dico che è come avere uno smartphone non sono ironica. Pensa che al suo interno c’è anche il chip NFC per poter pagare in modalità contactless senza tirare fuori il portafogli.

Ma le sue features sono queste e anche altre: impermeabile, batteria che dura 80 ore e ricarica rapida. Con GPS integrato e sensori dedicati sia alla salute che allo sport tieni qualunque movimento e cambiamento nel tuo corpo sotto controllo.

Una sola precisazione: questo smartwatch è esclusivo per gli utenti Android, se hai uno smartphone diverso non funzionerà.

