TicWatch Pro 5 è lo smartwatch che indossano i VERI sportivi (coupon)

Uno smartwatch dedicato in tutto e per tutto agli sportivi. Ha tante funzioni al suo interno che tornano utili nel quotidiano, ma se vuoi tracciare i tuoi allenamenti e le tue prestazioni senza eguali, con TicWatch Pro 5 Enduro hai ciò che ti occorre. Lo indossi tutti i giorni e non ne fai mai a meno grazie alle caratteristiche ti offre. Lo puoi acquistare a soli 179€ su Amazon approfittando del coupon: spuntalo e aggiungilo al carrello con un solo click.

TicWatch Pro 5 Enduro, uno smartwatch che non conosce confini

Bello, casual e sportivo per poterlo indossare nel quotidiano senza mai rinunciare alle sue prestazioni. TicWatch Pro 5 Enduro è il modello ideale per chi vuole tracciamenti accurati senza però rinunciare a una serie di funzioni utili nel quotidiano. Con il suo display colorato e personalizzabile, lo abbini al tuo stile. Inoltre, come vedi, ha un design molto slim ed è caratterizzato da una cassa rotonda per essere sempre confortevole al polso e non dare mai fastidio nei movimenti.

Scorri con un dito all’interno del menù, grazie al sistema Android Wear OS ti sembrerà di star usando uno smartphone. Il processore Qualcomm Snapdragon assicura prestazioni veloci e scattanti in qualsiasi situazione e attraverso di 32GB di memoria puoi scaricare le app da terze parti così da avere sempre ciò che desideri.

I sensori integrati sono di ultima generazione. Per lo sport hai 110 workout professionali che vengono aggiornati periodicamente. Non solo, i sistemi di tracciamento della posizione (GPS, Galileo e altri) assicurano dati corretti e sempre a tua disposizione. Lo smartwatch è impermeabile e integra anche un barometro e una bussola per non perdere mai la via.

La salute non viene lasciata da parte. Sia quando sei a riposo che quando ti muovi hai dati sul cuore, sul sonno, sull’ossigenazione del sangue e sul tempo di ripresa. Un solo click sulla corona rotante e ottieni i tuoi risultati.

E che dire della batteria: 90 giorni di autonomia e ricarica rapida a tua disposizione. Insomma, se conti che hai anche le notifiche smart e i pagamenti contactless allora non ci sono dubbi.

TicWatch Pro 5 Enduro lo acquisti a 179€ su Amazon con il coupon che spunti in pagina. Collegati e non perdere tempo.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Amazon Prime.