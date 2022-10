TicWatch Pro S, smartwatch premium con WearOS a 93€: PREZZACCIO

TicWatch Pro S è uno smartwatch con WearOS super premium nel design e nelle prestazioni. Bellissimo da vedere e ricchissimo di funzionalità, è perfetto anche per pagare dal polso. Complice uno sconto Amazon imperdibile, puoi portarlo a casa a 93€ circa appena invece di oltre 149€. Per fare il tuo affare dovrai essere veloce però: completa l’ordine rapidamente per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

TicWatch Pro S imperdibile su Amazon

Un design elegantissimo. L’ampio display in cassa circolare ti permette di gestire rapidamente le notifiche in arrivo sullo smartphone, ma non solo. Infatti, grazie al gran qualitativo di RAM e disposizione – ben 1GB – potrai sfruttare il pannello del tuo wearable per accedere alle tantissime feature che ha da offrirti.

Ad esempio, massima attenzione alla salute e allo sport. Monitoraggio del battito H24, controllo dello stress e persino misurazione del rumore ambientale fra le principali funzionalità. Il GPS integrato ti permetterà invece di tenere traccia con estrema precisione die tuoi allenamenti: non dovrai far altro che iniziare a camminare o correre, il dispositivo riconoscerà l’attività in automatico, grazie alla tecnologia TicMotion.

Eccellente l’autonomia energetica che va da un minimo di giorni utilizzando tutto il potenziale del dispositivo, fino a un massimo di 30 in modalità Essential. Per finire, vale la pena sottolineare l’importanza del chip NFC integrato: potrai agevolmente effettuare pagamenti dal polso, sfruttando Google Pay.

Insomma, su questo smartwatch premium, WearOS c’è e lo si nota dalla prima accensione. A meno di 100€, TicWatch Pro S è un autentico affare. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo da Amazon, le spedizioni sono rapide e gratuite, ma la disponibilità in promozione è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.