TikTok annuncia novità per il controllo parentale

In attesa di conoscere il nome del possibile acquirente, TikTok cerca di evitare ulteriori accuse e critiche con l’introduzione di nuove funzionalità di controllo parentale. I genitori potranno sfruttare altre opzioni di personalizzazione per gli account dei figli e suggerire migliori abitudini digitali.

Novità per il controllo parentale

Da circa cinque anni è disponibile la funzionalità Family Pairing per il controllo parentale. TikTok ha ora aggiunto l’opzione Time Away che consente ai genitori di bloccare l’accesso al social network in determinate fasce orarie. È possibile anche impostare orari ricorrenti.

I genitori possono inoltre vedere follower, following e account bloccati dai figli. Nei prossimi mesi, gli adolescenti che segnaleranno video potenzialmente vietati dalle regole di TikTok potranno avvisare anche un genitore, un tutore o un altro adulto di fiducia, anche se non usano il controllo parentale.

TikTok annuncerà presto un’altra funzionalità denominata Wind Down. Se un utente con meno di 16 anni è collegato al social network dopo le ore 22:00, sul feed Per Te verrà mostrato un avviso a schermo intero con musica rilassante che consiglia di interrompere lo scrolling. Se l’avviso viene ignorato, TikTok mostrerà un secondo promemoria più difficile da ignorare.

Nelle prossime settimane verranno anche aggiunti esercizi di meditazione per migliorare la qualità del sonno. L’azienda cinese continua ad utilizzare il machine learning per verificare l’età e bloccare l’accesso agli utenti con meno di 13 anni. È stata avviata una collaborazione con Telefónica per capire come si può verificare l’età attraverso le informazioni fornite all’operatore telefonico.