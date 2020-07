TikTok al bando anche per lo staff di Joe Biden

Forse TikTok non riceverà il ban degli USA, ma di certo non sarà più presente sui dispositivi di coloro che sono al lavoro per condurre Joe Biden alla Casa Bianca. È quanto confermato da un membro dello staff alla redazione del sito The Verge. Le ragioni della decisione sono due: l’app è in grado di accedere agli appunti su iOS e i legami con la parent company cinese ByteDance sono ritenuti potenziale fonte di problemi.

Joe Biden: ban a TikTok per il suo staff

Via dunque l’applicazione dagli smartphone (anche quelli personali) di chi si sta impegnando per portare il candidato democratico alla scrivania dello Studio Ovale, sfidando Donald Trump e il suo tentativo di ottenere la rielezione in autunno. Non è la prima notizia di questo tipo che giunge dagli Stati Uniti: a dicembre la US Navy ha fatto altrettanto e per ragioni del tutto simili.

Ricordiamo che Biden è una delle vittime dell’attacco a Twitter che la scorsa settimana ha compromesso circa 130 account illustri facendo comparire sui loro profili messaggi legati a una truffa, chiedendo ai follower l’invio in tempi brevi di Bitcoin per ricevere in cambio il doppio della somma.

È bene sottolineare che TikTok e ByteDance hanno sempre respinto al mittente le accuse riguardanti una presunta collaborazione con le autorità cinesi per finalità legate a sorveglianza o spionaggio, lesive della privacy di chi installa l’applicazione solo per fruire delle sue funzionalità. Al fine di scongiurare il rischio di una messa al bando ufficiale è in fase di valutazione la vendita a una realtà americana così come l’apertura di un quartier generale in Occidente, più di preciso a Londra.