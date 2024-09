TikTok chiude gli account di RT e Sputnik

TikTok verrà bandita dagli Stati Uniti, se la casa madre non rispetterà la legge che impone la vendita. Nonostante ciò, l’azienda cinese offre il suo contributo per garantire il corretto svolgimento delle elezioni presidenziali di novembre. Ieri sera ha comunicato di aver chiuso gli account associati a RT e Sputnik, in quanto usati per campagne di influenza. L’intelligence USA ha rilevato un utilizzo crescente dell’intelligenza artificiale.

Fake news per influenzare i cittadini

TikTok ha eliminato definitivamente gli account associati a Rossiya Segodnya e TV-Novosti, rispettivamente proprietarie di Sputnik e RT, in quanto hanno violato le linee guida del social network attraverso le cosiddette “covert influence operation”. Hanno in pratica sfruttato gli account per ingannare le persone e influenzare l’opinione pubblica. In questo caso, l’obiettivo era impedire la partecipazione democratica alle elezioni presidenziali tramite la diffusione di fake news.

In precedenza,TikTok aver limitato la visibilità degli stessi account in Europa e Regno Unito, mentre in tutto il mondo non venivano suggeriti i rispettivi contenuti nel feed Per Te. Anche Meta e YouTube hanno chiuso gli account di Sputnik e RT. Due dipendenti di RT sono stati accusati di cospirazione dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per aver dettato la linea editoriale di un canale YouTube gestito da Tenet Media.

L’intelligence USA ha rilevato un crescente utilizzo dell’IA generativa per manipolare l’opzione pubblica con contenuti (testo, foto, audio e video) falsi che riguardano le elezioni di novembre. I tool IA vengono principalmente sfruttati da Russia, Cina e Iran.