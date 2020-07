Un altro nome importante si unisce alla schiera dei clienti di Google Cloud: è quello di TikTok. La parent company ByteDance che controlla la piattaforma social il mese scorso ha siglato un accordo con il gruppo di Mountain View staccando un assegno dal valore che supera gli 800 milioni di dollari per una fornitura triennale dei servizi. È quanto riferito da fonti rimaste anonime alla redazione del sito The Information.

I video di TikTok sul cloud di Google?

Al momento il tutto è da etichettare come un’indiscrezione, una voce di corridoio non confermata in via ufficiale. Si tratterebbe ad ogni modo di un accordo che andrebbe a rafforzare ulteriormente la posizione di bigG nel panorama cloud, consentendo così alla società di colmare almeno in parte il gap che ancora la separa dai due principali concorrenti in questo territorio: Amazon con AWS e Microsoft con Azure.

La piattaforma TikTok, particolarmente apprezzata e frequentata tra le fasce d’utenza più giovani, è finita di recente nel mirino degli Stati Uniti per questioni legate a doppio filo alle tensioni diplomatiche con la Cina. Alcune grandi aziende d’oltreoceano hanno inoltre deciso di vietarne l’installazione ai dipendenti temendo possa fungere da strumento di spionaggio.

Il rumor a proposito della partnership con Google trapela proprio nei giorni dell’evento Next’20, quest’anno per ovvie ragioni in scena esclusivamente nella sua forma digitale. Ieri, in apertura, sono stati annunciati il servizio BigQuery Omni per l’analisi dei dati in ambiente multi-cloud e il portfolio Confidential Computing con soluzioni per garantire la protezione delle informazioni senza comprometterne l’accessibilità.