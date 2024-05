TikTok limita la visibilità dei media statali

TikTok ha annunciato alcune novità per contrastare i tentativi di influenzare l’opinione pubblica durante il periodo elettorale. In particolare, l’azienda cinese ha rafforzato la policy che riguarda gli account dei media affiliati agli stati, ad esempio TV e giornali che riportano solo notizie filtrate o false.

Contrasto ai tentativi di influenza

La prima novità è il report sulla trasparenza dedicato alle cosiddette operazioni di influenza occulta. A partire da questo mese verrà aggiornato regolarmente e gli utenti troveranno i dettagli sulle reti già rimosse in passato che hanno tentato di ritornare sulla piattaforma con nuovi account.

Nei primi quattro mesi del 2024 sono state interrotte 15 operazioni di influenza e rimossi 3.001 account ad esse associati. La maggior parte di queste reti cercava di influenzare il dibattito politico nel proprio pubblico di riferimento, anche in relazione alle elezioni.

I media affiliati ad uno Stato sono organizzazioni la cui produzione editoriale o il cui processo decisionale sono soggetti al controllo o all’influenza di un governo. Per questo motivo, da circa due anni, TikTok aggiunge etichette ai profili e ai contenuti per consentire agli utenti di verificare la fonte delle informazioni.

L’azienda cinese ha aggiornato la policy per limitare la visibilità dei contenuti al di fuori dei paesi di origine. Gli account e i video non verranno quindi suggeriti e non appariranno nel feed Per Te. Inoltre, TikTok vieterà agli account dei media affiliati di avviare campagne pubblicitarie al di fuori del paesi in cui sono affiliati.