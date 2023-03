TikTok: limite di 60 minuti al giorno per i minorenni

TikTok ha annunciato alcune novità per gli utenti con età inferiore ai 18 anni. La durata dell’uso giornaliero verrà fissata a 60 minuti. Successivamente sarà necessario inserire un passcode. La software house ha inoltre aggiornato la funzionalità Family Pairing. Nel frattempo, il Canada ha cancellato l’app dai dispositivi governativi, mentre negli Stati Uniti si torna a parlare di ban, dopo il tentativo (fallito) dell’ex Presidente Trump.

TikTok: novità per minorenni e famiglie

Uno studio recente ha evidenziato che l’uso giornaliero di TikTok da parte dei minorenni è 107 minuti in media. Il famoso algoritmo, che suggerisce un elenco infinito di video, può quindi creare una vera e propria dipendenza. La software house cinese ha consultato accademici e medici per decidere una durata massima di “screen time”.

Nelle prossime settimane, gli utenti con meno di 18 anni vedranno un avviso quando l’uso del social network arriva a 60 minuti al giorno. Per continuare la visione sarà necessario inserire un passcode. Lo stesso limite è valido per gli utenti con meno di 13 anni, ma il passcode dovrà essere inserito dai genitori per avere 30 minuti aggiuntivi di visione.

Se la funzionalità viene disattivata, dopo 100 minuti al giorno verrà chiesto di impostare un nuovo limite. Ogni settimana verrà inviata una notifica con il riepilogo dello screen time. Altre novità riguardano la funzionalità Family Pairing che permette ai genitori di collegare il loro account a quello dei figli.

È possibile impostare un limite giornaliero per lo screen time (anche diverso per ogni giorno della settimana), visualizzare un riepilogo nella dashboard (ad esempio per quanto tempo è stata usata l’app e quante volte è stata avviata) e specificare l’intervallo di tempo durante il quale non vengono inviate le notifiche.

TikTok viene ovviamente utilizzato anche dagli adulti, ma la Commissione europea ha deciso che non può essere più installato sul dispositivi di lavoro, quindi l’app deve essere rimossa entro il 15 marzo. Il Canada ha invece adottato una misura simile il 28 febbraio. Gli Stati Uniti potrebbero addirittura bandire il social network, come richiesto dalla Commissione per gli affari esteri della Camera (a maggioranza repubblicana).