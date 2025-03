TikTok: nuova scadenza solo con legge del Congresso

Tra 11 giorni, TikTok potrebbe scomparire negli Stati Uniti, se non verrà effettuata la vendita (tra i possibili acquirenti c’è Perplexity). Tre senatori democratici hanno ricordato a Donald Trump che l’uso degli ordini esecutivi è illegale, quindi l’unico modo per posticipare la scadenza è l’approvazione di una legge da parte del Congresso.

La legge è pronta, ma forse è tardi

La scadenza prevista dalla legge (Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act) per la vendita di TikTok era il 19 gennaio 2025. Il giorno dopo, Trump ha firmato un ordine esecutivo per posticipare la data al 5 aprile, ma si è trattata di una forzatura perché gli ordini esecutivi non possono scavalcare una legge del Congresso (ovviamente nessuno ha contraddetto il Presidente, vista la maggioranza repubblicana al Congresso).

Tre senatori democratici (Ed Markey, Chris Van Hollen e Cory Booker), che non avevano votato a favore della legge sulla vendita, hanno scritto una lettera indirizzata a Trump (PDF) per sollecitare una soluzione legale al problema. I provider cloud, tra cui Oracle, hanno ripristinato l’accesso a TikTok, mentre Apple e Google hanno riportato le app iOS e Android sui rispettivi store, ma sono ancora a rischio di sanzioni (fino a 850 miliardi di dollari), nonostante le rassicurazioni del Dipartimento di Giustizia.

La violazione della legge ha una prescrizione di 5 anni. Le aziende possono quindi ricevere sanzioni da una futura amministrazione non guidata da Trump. Il Presidente potrebbe nuovamente prorogare la scadenza se la vendita non verrà effettuata entro il 5 aprile. Questa opzione rimane illegale, così come rimane il rischio di sanzioni. Anche l’eventuale vendita a Oracle sarebbe illegale perché la legge prevede un disinvestimento completo da parte di ByteDance, non parziale (l’algoritmo dei suggerimenti rimarrebbe in mano cinese).

I tre senatori consigliano quindi di approvare la proposta di legge Extend the TikTok Deadline Act, presentata il 14 gennaio e mai discussa a causa del veto repubblicano. In alternativa si dovrebbe modificare la legge originaria per consentire la vendita ad Oracle. In entrambi i casi, la strada per salvare TikTok passa per il Congresso.