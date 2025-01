TikTok potrebbe evitare il ban per altri 270 giorni

Continuano i colpi di scena relativi al possibile ban di TikTok negli Stati Uniti. Dopo l’indiscrezione sull’acquisizione da parte di Elon Musk (prontamente smentita dalla Cina), un senatore democratico ha annunciato che presenterà una proposta per estendere di altri 270 giorni la scadenza. Nei prossimi giorni è attesa la decisione della Corte Suprema.

Più tempo per la vendita

A meno di clamorose sorprese dell’ultimo minuto, tra cui la sospensione dell’applicazione della legge da parte della Corte Suprema, il social network verrà bandito dagli Stati Uniti e l’app dovrà essere rimossa dagli store di Apple e Google tra cinque giorni. Un senatore democratico del Massachusetts (Edward J. Markey), che aveva votato a favore della legge a fine aprile 2024, ha annunciato la proposta Extend the TikTok Deadline Act che concede a ByteDance altri 270 giorni di tempo per vendere TikTok.

Si tratta in pratica di un’alternativa politica alla quasi certa sentenza negativa della Corte Suprema. Durante il suo intervento nell’aula del Senato, Markey ha dichiarato:

TikTok ha i suoi problemi. Come ogni piattaforma di social media, TikTok rappresenta un serio rischio per la privacy e la salute mentale dei nostri giovani. Continuerò a ritenere TikTok responsabile per tale comportamento. Ma un divieto di TikTok imporrebbe gravi conseguenze a milioni di americani che dipendono dall’app per le connessioni sociali e il loro sostentamento economico. Non possiamo permettere che ciò accada.

Il senatore ha quindi evidenziato le conseguenze di un eventuale ban, come aveva fatto l’azienda cinese in diverse occasioni. TikTok ha spesso sottolineato che non è possibile rispettare la scadenza del 19 gennaio per vari motivi. Se la proposta di legge verrà approvata non avrà più scuse. La Corte Suprema potrebbe anche annullare la legge per incostituzionalità, ma la probabilità è molto bassa.