TikTok: Perplexity vuole un algoritmo open source

Perplexity è uno dei potenziali acquirenti di TikTok negli Stati Uniti. La startup californiana ha proposto di riprogettare da zero l’algoritmo dei suggerimenti usato per il feed For You e renderlo open source, integrare le citazioni con le community notes e aggiungere le funzionalità di ricerca AI. Intanto, un gruppo di investitori potrebbe appoggiare l’offerta di Oracle.

Il piano di Perplexity per TikTok

Perplexity aveva comunicato l’intenzione di acquistare TikTok il 18 gennaio. La startup di San Francisco ha successivamente aggiornato l’offerta, proponendo la creazione di una nuova entità composta da Perplexity, TikTok USA e il governo statunitense. Quest’ultimo riceverà fino al 50% della nuova azienda dopo una IPO di almeno 300 miliardi di dollari.

Nell’offerta di acquisto è escluso l’attuale algoritmo dei suggerimenti. Perplexity ha comunicato ieri sera che vuole riprogettarlo da zero in base alle normative e agli standard sulla privacy statunitensi. L’infrastruttura sarà composta da data center presenti negli Stati Uniti e sfrutterà la tecnologia NVIDIA Dynamo. Il nuovo algoritmo per il feed For You sarà open source.

Le risposte del chatbot di Perplexity includono le citazioni. Questa funzionalità verrà estesa ai video di TikTok per consentire la verifica delle fonti in tempo reale. Prevista inoltre l’aggiunta delle Community Notes in sostituzione dell’attuale programma di fact-checking di TikTok.

La startup californiana vuole inoltre integrare le sue funzionalità di ricerca AI nella libreria video del social network. I video di TikTok verranno inclusi nelle risposte del chatbot di Perplexity. Gli utenti che sceglieranno di collegare gli account di Perplexity e TikTok avranno un’esperienza personalizzata. Previsto infine il supporto multilingua ai video con traduzione automatica.