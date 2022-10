TikTok: nuovi requisiti di età per dirette streaming

Dopo aver introdotto la Photo Mode, TikTok si appresta ad accogliere un’altra novità, sebbene di natura totalmente diversa. A partire dal prossimo mese, coloro che intendono avviare dirette streaming sulla nota piattaforma social dovranno rispettare nuovi requisiti relativi all’età, altrimenti non sarà possibile procedere in alcun modo.

TikTok: dirette streaming solo dai 18 anni in sù

Nel corso delle ultime ore, infatti, TikTok ha fatto sapere che dal 23 novembre 2022 gli utenti dovranno avere almeno 18 anni per avviare dirette streaming. Ad oggi, invece, chiunque abbia almeno 1.000 follower e un età superiore ai 16 anni può farlo.

Unitamente alla novità in questione, TikTok annuncia che nelle prossime settimane saranno lanciate anche le dirette per soli adulti e che queste saranno ovviamente limitate al pubblico 18+. TikTok dichiara che queste potranno essere sfruttate dagli utenti quando i creator voglio discutere di esperienze di vita che preferirebbero non far guardare ai bambini o magari intendono condividere alcuni tipi di comicità più adatti a un pubblico di età superiore ai 18 anni.

Per quel che concerne l’innalzamento dell’età necessaria per trasmettere le dirette, si tratta di una misura mirante a responsabilizzare maggiormente i content creator, mentre per quel che riguarda i contenuti per soli adulti è un modo per impedire ai minori di incorrere in contenuti espliciti rivolti a un pubblico più maturo.

Da notare, poi, che per gli streamer è stata implementata pure la funzione denominata Multi-Guest che è pensata per proporre live con più ospiti. È disponibile da subito e consente di avere sino a cinque utenti collegati in simultanea come ospiti a una trasmissione in diretta. Inoltre, è previsto un aggiornamento dello strumento di filtraggio delle parole chiave che permetterà ai creator di limitare in automatico i commenti considerati inappropriati.