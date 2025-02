TikTok paga multa di 3,5 milioni a San Marino

Un piccolo Stato ha ottenuto una grande vittoria. TikTok ha pagato la multa di 3,5 milioni di euro per la violazione della privacy dei minori, in seguito all’indagine dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali di San Marino. Una sanzione più pesante era stata inflitta dalla Data Protection Commission dell’Irlanda.

Iscrizione senza consenso dei genitori

In base alla legge sulla privacy di San Marino, i minori di 16 anni possono iscriversi ai social network solo con il consenso dei genitori. Non essendoci un’efficace verifica dell’età al momento della registrazione, gli utenti più piccoli possono mentire e accedere alla piattaforma.

Il Garante della privacy di San Marino ha scoperto che TikTok viene usato anche dai bambini delle scuole elementari. L’azienda cinese non ha implementato nessun sistema di controllo dell’età in fase di registrazione e accesso alla piattaforma. Il titolare del trattamento (TikTok) non ha pertanto verificato adeguatamente che il consenso sia autorizzato da utenti maggiori di anni 16 (in questo caso da chi esercita la potestà genitoriale).

I dati dei più piccoli vengono quindi raccolti ed eventualmente forniti a terzi. L’azienda cinese ha presentato ricorso, ma nel frattempo ha pagato la multa da 3,5 milioni di euro. La sanzione è maggiore di quella inflitta a Meta perché TikTok non ha collaborato durante il procedimento.

L’azienda di Menlo Park ha pagato solo un milione di euro per la stessa violazione, in quanto ha risposto alle richieste di chiarimento. Meta ha però pagato 4 milioni di euro a fine gennaio 2023 per non aver protetto i dati di 12.700 utenti sammarinesi, finiti online in seguito ad un attacco informatico.