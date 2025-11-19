TikTok permette di limitare i contenuti AI

TikTok ha annunciato l’arrivo di nuove impostazioni che permettono agli utenti di scegliere la quantità di contenuti AI visibili nel feed For You (Per Te). L’azienda cinese ha inoltre avviato i test per il watermarking invisibile. Sono state anche aggiunte nuove funzionalità di benessere digitale che dovrebbero ridurre l’uso del social network da parte dei minori.

Nuovo tool per AIGC

I video generati dall’intelligenza artificiale hanno ormai invaso tutti i social media. OpenAI ha rilasciato un’app dedicata per la condivisione dei video generati con il modello Sora 2, mentre Meta ha aggiunto il feed Vibes a Meta AI (app e web). Ovviamente i video di Sora 2 sono finiti anche su TikTok.

L’azienda cinese ha quindi deciso di offrire un maggiore controllo agli utenti. A partire dalle prossime settimane, nella sezione “Manage topics” (Gestisci argomenti) verrà aggiunta l’opzione relativa agli AIGC (Artificial Intelligence Generated Content) che consentirà agli utenti di indicare quanti video AI vogliono vedere nei loro feed For You. La scelta verrà quindi considerata dall’algoritmo dei suggerimenti.

La seconda novità è correlata alla prima. TikTok richiede già agli utenti di aggiungere una specifica etichetta ai video generati dall’intelligenza artificiale, utilizzando le C2PA Content Credentials. Tuttavia, questo tipo di etichetta può essere rimossa quando il contenuto viene caricato di nuovo o modificato su altre piattaforme.

A partire dalle prossime settimane, TikTok aggiungerà un watermark invisibile come ulteriore livello di trasparenza ai contenuti generati con AI Editor Pro o etichettati con C2PA Content Credentials.

Nuoti tool di benessere digitale

La Commissione europea ha avviato indagini nei confronti di TikTok per la violazione del Digital Services Act. Una di esse riguarda la dipendenza dei minori dal social network. L’azienda cinese ha annunciato nuovi tool per il benessere digitale che dovrebbero migliorare la salute mentale.

Ci sono un diario per impostare le intenzioni giornaliere, un generatore di suoni rilassanti e vari esercizi di respirazione. TikTok ha inoltre aggiunto quattro nuove missioni, al completamento delle quali l’utente riceverà un badge. L’obiettivo è ridurre l’uso del social network e suggerire comportamenti più salutari.