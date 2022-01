Lo sapevi che TikTok potrebbe doverti dei soldi? Nell'ottobre dello scorso anno, la Corte Federale dell'Illinois ha concordato un'approvazione preliminare per un risarcimento da ben 92 milioni di dollari in seguito ad una class action nei confronti della popolare app. Secondo l'accusa, TikTok avrebbe violato la privacy degli utenti raccogliendone i dati sensibili per tracciarli e indirizzare annunci pubblicitari mirati. ByteDance, la multinazionale che gestisce l'applicazione, nel 2021 aveva accettato di pagare 92 milioni di dollari: ciò significa che gli utenti TikTok qualificati al risarcimento potrebbero ricevere la propria parte entro il 2022.

TikTok: come ottenere il risarcimento

TikTok ti deve dei soldi? Chiunque sia interessato a partecipare alla class action, ha meno di due mesi di tempo per agire: il portale (raggiungibile a questo link) chiuderà infatti il 1° marzo 2022. Dopo quella data, non sarà più possibile inviare la propria richiesta.

Requisito fondamentale è essere residente negli Stati Uniti e avere iniziato ad utilizzare TikTok prima del 30 settembre 2021. In particolare, gli utenti che vivono nello Stato dell'Illinois avranno diritto ad un massimo di 6 volte l'importo dovuto. TikTok ha un bacino di utenza molto vasto, perciò più persone presenteranno un modulo di richiesta, minore sarà il risarcimento, che dovrebbe arrivare una volta che il tribunale avrà ricevuto una decisione finale. Purtroppo per chi risiede in Europa, non vi è possibilità di inviare una richiesta.

