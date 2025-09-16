 TikTok salvo: Trump e Xi Jinping pronti a firmare l'accordo
TikTok salvo: Trump e Xi Jinping pronti a firmare l'accordo

Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo preliminare per mantenere TikTok operativo. Trump e Xi Jinping lo ufficializzeranno venerdì.
TikTok salvo: Trump e Xi Jinping pronti a firmare l'accordo
Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo preliminare per mantenere TikTok operativo. Trump e Xi Jinping lo ufficializzeranno venerdì.
Sembrava destinato a sparire dagli smartphone americani, e invece TikTok potrebbe restare in gioco. Dopo mesi di tensioni, minacce di ban e proroghe (l’ultima solo ieri), Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo preliminare per salvare l’app più amata dai giovani.

USA e Cina trovano l’intesa su TikTok: ecco cosa cambia

Lo ha confermato il Segretario al Tesoro Scott Bessent: I termini commerciali sono stati definiti tra le parti private. Ora manca solo la firma finale, che arriverà venerdì, quando Donald Trump e Xi Jinping si incontreranno per chiudere l’intesa.

Il Presidente Trump ha commentato l’accordo con entusiasmo sul suo social Truth: Il grande incontro commerciale tra Stati Uniti e Cina è andato MOLTO BENE! Abbiamo raggiunto un accordo su una “certa” azienda che i giovani vogliono salvare. Saranno molto felici!. Un messaggio che lascia pochi dubbi: TikTok resterà operativo, almeno per ora.

Verso una proprietà americana?

Secondo le indiscrezioni, il nuovo accordo potrebbe prevedere un cambio di controllo: TikTok passerebbe sotto una gestione statunitense. Sarebbe un modo per mettere a tacere chi si preoccupa dei dati degli utenti e di come funziona davvero l’algoritmo. Già in passato Trump aveva concesso tre proroghe a ByteDance per vendere le attività americane dell’app, dopo aver revocato il ban imposto per un giorno dall’amministrazione Biden.

L’accordo è stato discusso a margine di un incontro bilaterale tra USA e Cina tenutosi a Madrid. Un dettaglio che sottolinea quanto la geopolitica digitale sia ormai parte integrante delle relazioni internazionali. TikTok non è solo un’app, è un simbolo, un campo di battaglia, e ora anche un terreno di compromesso.

Fonte: Donald Trump su TRUTH

Pubblicato il 16 set 2025

16 set 2025
