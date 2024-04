TikTok sfida Instagram: in arrivo app per foto TikTok Notes

TikTok sta pianificando il lancio di una nuova app dedicata alla condivisione di foto chiamata TikTok Notes, che potrebbe rappresentare una seria sfida per Instagram. Attraverso una notifica inviata agli utenti, TikTok ha annunciato l’imminente arrivo di questa nuova piattaforma, offrendo anche la possibilità di non partecipare al progetto.

Indizi sul web suggeriscono l’imminente lancio

Un nuovo URL, photo.tiktok.com, è apparso brevemente online, richiedendo l’apertura di un post nell’app TikTok Notes. Sebbene il link sia stato rapidamente rimosso, un’immagine catturata dal sito suggerisce che sarà possibile aggiungere didascalie alle foto condivise sulla nuova piattaforma.

In una dichiarazione rilasciata a TechCrunch, TikTok ha confermato di essere alla ricerca di nuovi modi per consentire alla propria comunità di esprimere la creatività attraverso foto e testo in uno spazio dedicato a questi formati. Tuttavia, l’azienda non ha fornito dettagli riguardo alla data di lancio dell’app.

Le voci riguardanti un’app di TikTok per la condivisione di foto circolavano già da tempo. Il mese scorso, TheSpAndroid aveva individuato del codice all’interno dell’applicazione principale che suggeriva lo sviluppo di un’app chiamata TikTok Photos. Ora, con l’annuncio ufficiale di TikTok Notes, sembra che il lancio sia davvero imminente.

TikTok Notes: un potenziale rivale di Instagram

TikTok Notes potrebbe rivelarsi un serio concorrente per Instagram, grazie alla sua base di utenti già consolidata. Poiché la maggior parte degli utenti di TikTok aderirà automaticamente alla nuova app, TikTok Notes sarà pre-compilata con tutte le foto precedentemente condivise dagli utenti, evitando così la necessità di attirare una nuova base di utenti iniziale. Questa strategia potrebbe dare a TikTok Notes un vantaggio significativo nel competitivo mercato delle app di condivisione di foto.

Sia TikTok che Meta, infatti, si contendono ferocemente lo spazio dei social media. Mentre l’app di proprietà di ByteDance si prepara a lanciare un’applicazione per la condivisione di foto, Meta ha lanciato un lettore video verticale per Facebook. TikTok sta anche sperimentando formati diversi, come video di 30 minuti e persino post di testo come X e Threads.