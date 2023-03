TikTok usata per spiare giornalisti: aperta indagine negli USA

Le accuse nei confronti di ByteDance e TikTok diventano sempre più pesanti. Lo scorso dicembre la società cinese confermò di avere licenziato quattro dipendenti per avere usato il social network come strumento di spionaggio verso due giornalisti americani. Nello specifico, i quattro colpevoli (sia cinesi che statunitensi) avrebbero continuato a tracciare i loro movimenti fisici monitorando gli indirizzi IP per comprendere se entravano in contatto con altri dipendenti ByteDance per accedere a leak di informazioni confidenziali.

In queste ore la storia ha visto un’evoluzione interessante: secondo quanto riferito da Forbes, l’FBI e il Dipartimento di Giustizia hanno indagato sull’incidente applicando ancora più pressione sia sulla società asiatica, sia sui gestori occidentali di TikTok.

ByteDance sotto indagine: che succede?

Stando al report pubblicato nella giornata di ieri, 16 marzo 2023, la Criminal Division del Department of Justice avrebbe avviato una serie di indagini in collaborazione con l’FBI, la cui portata è al momento ignota. L’obiettivo è però evidente: comprendere le tattiche di sorveglianza dell’applicazione, specialmente in quanto è stata la stessa ByteDance – dopo avere negato inizialmente le accuse – ad ammettere l’accesso non autorizzato ai dati sensibili dei due giornalisti.

Il timore che gli stessi stratagemmi vengano utilizzati per seguire anche altri funzionari governativi o cittadini di tutto il mondo, inevitabilmente, è aumentato nonostante i tentativi di ByteDance di rasserenare le autorità: “Abbiamo condannato fermamente le azioni delle persone ritenute coinvolte e non sono più impiegate presso ByteDance. La nostra indagine interna è ancora in corso e collaboreremo con eventuali indagini ufficiali quando portato da noi”, hanno dichiarato.

Arriverà la separazione di TikTok?

Parallelamente a queste indagini, ora rese note da Forbes, la stessa TikTok sta riflettendo sulla possibile separazione dalla società madre. La ragione è semplice: solo in questo modo potrebbero tentare di rimuovere ogni accusa legata ai rischi di sicurezza dell’app, cedendo infine il controllo dei server a enti terzi statunitensi e realtà già affermate del mondo tech come Oracle.

Considerate le sempre più stringenti indagini verso ByteDance, non si tratta affatto di una soluzione impensabile.