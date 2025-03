Tile Mate: 2 pezzi a PREZZO STRACCIATO per la Festa Amazon

Segnaliamo l’offerta che porta al suo prezzo minimo storico il bundle contenente 2 unità di Tile Mate, il tracker Bluetooth di ultima generazione che ti aiuta a non perdere gli oggetti ed eventualmente a ritrovarli. È merito della Festa delle Offerte di Primavera appena iniziata su Amazon (andrà avanti fino al 31 marzo).

La super offerta di Amazon per il bundle Tile Mate

Li puoi agganciare al portachiavi o inserire in uno zaino o in una valigia, così da sapere in tempo reale la posizione di ogni oggetto e ritrovarlo in caso di smarrimento. In dotazione c’è una batteria con autonomia di 3 anni, il modulo wireless per comunicare fino a 105 metri di distanza, un piccolo altoparlante che emette un suono potente in caso di necessità e la scocca resistente all’acqua. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per tutte le altre informazioni.

Invece di pagarlo 54,99 euro come da listino ufficiale, il bundle che include 2 unità di Tile Mate (una bianca e una nera) è in super sconto al prezzo stracciato di soli 32,99 euro. Attenzione: la disponibilità è limitata e potrebbe andare sold out. Se lo ordini subito arriverà a casa tua entro domani, con la consegna gratuita se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon.

Amazon ha dato il via alla Festa delle Offerte di Primavera, un evento ricco di sconti e promozioni che durerà fino al 31 marzo. Non perdere l’occasione di esplorare la sezione dedicata, dove troverai un’ampia selezione di prodotti a prezzi vantaggiosi, risparmiando su ciò che vuoi.