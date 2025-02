Tile: lo Starter Pack con i nuovi tracker è in FORTE SCONTO

Tile ha lanciato poco tempo fa i suoi nuovi tracker Bluetooth, migliorati nel design e nelle funzionalità: oggi li trovi in forte sconto racchiusi nello Starter Pack in promozione su Amazon. La compatibilità è assicurata sia con gli smartphone Android che con quelli iOS (iPhone) e questo è certamente un punto di forza rispetto alla concorrenza. Una novità introdotta rispetto alle versioni precedenti è l’avviso SOS da inviare in modo discreto ad amici e familiari in caso di necessità.

L’offerta di Amazon sullo Starter Pack di Tile

Include il Tile Mate da agganciare al portachiavi o da inserire in uno zaino o in una valigia, perfetto per conoscere in tempo reale la posizione di ogni oggetto e per ritrovarlo in caso di smarrimento. C’è poi il modello Tile Slim dal profilo supersottile, ideale da tenere nel portafoglio o in borsa. Entrambi sono dotati di batteria interna con autonomia di 3 anni, modulo wireless in grado di comunicare a distanze fino a 105 metri, un altoparlante che emette un suono potente in caso di necessità e scocca resistente all’acqua. Attenzione: è un’offerta a tempo e potrebbe scadere da un momento all’altro.

Invece di pagarlo 59,99 euro come da listino ufficiale, hai la possibilità di acquistare lo Starter Pack di Tile al prezzo di soli 44,99 euro, con un risparmio considerevole. Lo sconto del 25% è applicato in automatico, non servono coupon.

Non è tutto: grazie alla disponibilità immediata del prodotto, se lo ordini subito lo riceverai direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon.