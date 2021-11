Black Friday: Tile, i trova-oggetti Bluetooth a -30%

Uno lo agganci alle chiavi di casa, un altro a quelle dell'auto, il terzo è talmente sottile che lo puoi nascondere nel portafogli: i trova-oggetti Bluetooth della linea Tile sono tutti in sconto del 30% per il Black Friday: quale occasione migliore per acquistarli?

Dove ho messo le chiavi? Chiedilo a Tile

Possono essere individuati dallo smartphone fino a 120 metri di distanza e a loro volta sono in grado di far suonare il telefono quando non ricordi più dove l'hai messo. Inoltre, l'applicazione ufficiale è in grado di segnalare l'ultima posizione in cui sono stati rilevati, ad esempio in ufficio o casa di un amico. Non manca nemmeno la certificazione IP67 che ne assicura la resistenza all'acqua.

I tracker Bluetooth di Tile interagiscono inoltre con Alexa e Assistente Google diventando così parte integrante dell'ecosistema smart home. La settimana del Black Friday è l'occasione perfetta per acquistarli risparmiano. Se hai bisogno di altri dettagli in merito a specifiche tecniche e funzionalità, li trovi tutti nelle schede dei prodotti (Tile Mate, Tile Pro, Tile Slim).