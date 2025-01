Tiling Shell velocizza l'aggancio delle finestre su Gnome

L’estensione di Gnome Tiling Shell, realizzata dallo sviluppatore nostrano Domenico Ferraro, sta per aggiornarsi con una nuova e interessante funzionalità che permette di velocizzare lo snap delle finestre, attraverso dei suggerimenti.

La nuova funzionalità prende il nome di Windows Suggestions che, come descritto dallo sviluppatore, consente di fornire suggerimenti intelligenti per l’affiancamento di altre finestre, rendendo l’azione più fluida e intuitiva.

Tiling Shell: snap più veloci con i suggerimenti per l’aggancio delle finestre

Come è possibile vedere nell’immagine sottostante, dopo aver agganciato una finestra in una porzione del desktop, la nuova versione di Tiling Shell per Gnome provvederà a suggerire altre applicazioni già aperte da agganciare in automatico negli altri slot. Basterà cliccare su ciascun suggerimento per farlo all’istante, con un’esperienza totalmente immediata e scorrevole.

Si tratta di una funzione già vista e presente anche su Tiling Assistant di Ubuntu, preinstallata su Gnome Shell, che permette di fare esattamente la stessa cosa. Tuttavia, l’estensione sviluppata da Domenico Ferraro si differenzia per risultare essere significativamente più flessibile nell’aggancio delle finestre, semplificando azioni come la creazione, il salvataggio e il passaggio da un’applicazione all’altra.

Come per la maggior parte delle nuove funzionalità che vengono aggiunte con i vari aggiornamenti, anche i suggerimenti per le finestre possono essere abilitati o disabilitati, a seconda delle esigenze di ciascun utente, che in questo modo può personalizzare come vuole l’esperienza.

Alcune funzionalità aggiuntive dei suggerimenti delle finestre per Tiling Shell su Gnome, tuttavia, che permettono di farne uso anche tramite altri metodi, sono tuttora disabilitate per una scelta dello sviluppatore, che intende implementarle nelle prossime settimane dopo averle testate a sufficienza, garantendone il corretto funzionamento.

Chi ha intenzione di provare l’estensione, può farlo scaricandola gratuitamente dalla sezione dedicata alle estensioni Gnome. È compatibile con tutte le distribuzioni che fanno uso dell’ambiente desktop, a partire dalla versione 42 o successiva.